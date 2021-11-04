بحجم كلب صغير.. زوجان يعثران على أكبر ثمرة بطاطس فى العالم

جدة - نرمين السيد - ولقب الزوجان ثمرة البطاطس بـ "الوحش" لكبر حجمها وشبهوها بحجم كلب صغير.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن اكتشاف الزوجين آثار ضجة كبيرة فى بلدة صغيرة فى نيوزيلندا، وأشارت إلى أن كولن ودونا كريج-براون كانا يقومان بالعمل فى المزرعة الخاصة بهما عندما اصطدمت مجرفة كولن بشىء كبير فى التربة.

وقام كولن بتركيب عربة صغيرة لوضع ثمرة البطاطس عليها، وأطلق عليها اسم "دوج"، ويبدو أنه تعامل معها على أنها كلب بالفعل.

وكان سجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية يشير إلى أن ثمرة البطاطس الأكبر قد عثر عليها فى بريطانيا فى عام 2011 وكان وزنها أقل من خمس كيلوجرامات.