مايكروسوفت تنضم لسباق ميتافيرس بمنصة ميش

جدة - نرمين السيد - وستسمح منصة "ميش" الافتراضية، التى ستبنيها عملاق التكنولوجيا داخل منصتها "مايكروسوفت تيمز"، للأشخاص فى مواقع مختلفة بالعمل الهجين الذى يجمع بين الواقع والعالم الافتراضى.

وتقول مايكروسوفت، بحسب موقع "جاديتس 360"، اليوم الخميس، إن منصة "ميش" ستسمح للأشخاص بالانضمام إلى التجارب ثلاثية الأبعاد المشتركة باستخدام أدوات الإنتاجية لتطبيق مكالمات الفيديو، والانضمام للاجتماعات الافتراضية وإرسال الدردشات والتعاون فى المستندات المشتركة، والالتقاء فى الفضاء الافتراضى دون الحاجة إلى تشغيل كاميرات الويب الخاصة بهم.

وصرح الباحث التقنى فى مايكروسوفت، أليكس كيبمان، "بصفتنا شركة ينصب تركيزها على الإنتاجية وعلى العاملين فى مجال المعرفة، فهذا شيء يطلبه العملاء منا حقا، وهو مقترن برؤية الحقيقة الهجين بين الواقع والافتراض التى كنا نعمل عليها منذ 12 عاما".