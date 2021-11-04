أشجار سحرية تتجول فى معرض الشارقة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - قدم عدد من الفنانين الإسبان أعضاء فرقة "إنسوليتس" مساء اليوم، عرضا جوالا داخل قاعات معرض الشارقة الدولى للكتاب، بعنوان "شجرة خضراء، نباتات فضولية"، ارتدوا فيه أزياء الأشجار والنباتات الخضراء العجائبية ليرافقوا الزوار فى جولاتهم.





وذكر بيان صادر عن المعرض، أن العرض تضمن حركات صامتة وإيماءات تعبيرية، حيث جاب العرض المتجول ردهات المعرض، ومقدما لوحات فنية برفقة أصوات حية للأشجار والعصافير فى الحدائق. وقالت كاترينا ستيلوفسكا، منسقة شركة "كوم إل فو" للإنتاج، التى نظمت العرض، إن الفنانين اختاروا استخدام الأصوات الطبيعية بدلا من الموسيقى، لأنها كالكتب تنبض بالحيوية والطاقة الإيجابية، ولأنها لغة عالمية تسكن جمالياتها وجدان جميع البشر وتجمع بينهم. وأشارت إلى أن العرض يسعى لتعزيز وعى الأطفال بالقضايا البيئية، وتحفيزهم على التفاعل مع العالم من حولهم، لأن العالم الرقمى الافتراضى، أنساهم جمال الطبيعة وبداعة ألوانها وأصواتها.

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