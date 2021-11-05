عمرها 250 ألف سنة .. اكتشاف بقايا أحفورية لـ أشباه البشر بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الفريق عن اكتشاف جزئية للجمجمة والأسنان لطفل من جنس "هومو ناليدي" المنقرض، والذى توفى منذ ما يقرب من 250 ألف عام، عندما كان عمره ما يقرب من أربع إلى ست سنوات.

وذكر الإعلان الصادر، الخميس، أنه تم العثور على الرفات فى جزء ناء من الكهف، ما يشير إلى أن الجثة وُضعت هناك عن عمد، فيما يمكن أن يكون نوعا من القبور.

ووفقا لما نشرته "سكاى نيوز"، قال البروفيسور جاى بيرغر، من جامعة ويتواترسراند فى جوهانسبرغ، الذى قاد الفريق وأصدر الإعلان الخميس، إن الموضع "يضيف غموضا حول كيفية ظهور هذه البقايا العديدة فى هذه المساحات النائية والمظلمة فى نظام كهف النجم الصاعد"، أحد كهوف جنوب أفريقيا.

هومو ناليدى هو نوع من البشر القدامى تم العثور عليه فى كهف النجم الصاعد، مهد البشرية، على بعد 50 كيلومترا (30 ميلا) شمال غربى جوهانسبرغ.

ويعود تاريخ هومو ناليدى إلى عصر البليستوسين الأوسط منذ 335 ألف - 236 ألف سنة.

الاكتشاف الأولي، الذى تم الإعلان عنه لأول مرة فى عام 2015، يتألف من 1550 عينة، تمثل 737 عنصرا مختلفا، وما لا يقل عن 15 فردا مختلفا.

وفى السياق، قال بيرغر: "يظل هومو ناليدى واحدا من أكثر أقرباء البشر القدامى غموضا على الإطلاق. من الواضح أنه نوع بدائي، موجود فى وقت كنا نعتقد فيه فى السابق أن البشر المعاصرين فقط هم فى أفريقيا. إن وجوده فى ذلك الوقت وفى هذا المكان يعقد فهمنا حول من فعل ماذا أولا فيما يتعلق باختراع ثقافات الأدوات الحجرية المعقدة وحتى الممارسات الطقسية".

وتم وصف الاكتشاف الجديد فى ورقتين فى مجلة "باليو أنثربولوجي".