علماء يكتشفون كويكبا تخفى بالشمس وكاد يصطدم بالأرض

جدة - نرمين السيد - كشفت مجلة علمية عن حدث مثير جدا رصده العلماء الأسبوع الماضى، حيث اقترب كويكب صغير من الأرض بشكل كبير وكان على وشك الاصطدام بها، لكن المثير أن العلماء لم يرصدوه إلا قبل ساعات من اقترابه فقط.





واعتبر علماء الفلك أن هذا الاقتراب كان كبيرا جدا وخطيرا "من منظور كونى فقط"، حيث أفاد تقرير نشر على موقع "CNET"، إلى أن مسار الصخرة الفضائية التى عبرت بجانب الأرض نهاية الشهر الماضى، وتحديدا فى الـ 24 من أكتوبر، والتى اجتازت الأرض فوق القارة القطبية الجنوبية على بعد 1800 ميل (3000 كيلومتر) من كوكبنا، وهى مسافة تعتبر أقرب من بعض الأقمار الصناعية، الأمر الذى يجعل هذا الكويكب ثالث أقرب كويكب يقترب من الكوكب دون أن يصطدم به فعليا.

وبحسب التقرير المنشور فى مجلة "livescience" العلمية، لم يكن العلماء على دراية بوجود الكوكب الذى أطلق عليه لقب "Asteroid 2021 UA1"، لأنه اقترب بشكل جانبى من الأرض قادما من جهة الشمس حيث حجبت الأشعة إمكانية رصده، وبقى متخفيا ولم يرصد سوى قبل 4 ساعات من لحظة عبوره من أقرب نقطة من كوكب الأرض.

وبحسب المصادر، كان حجم الكوكب صغيرا نسبيا، بقطر 6.6 قدم فقط (اى حوالى مترين)، كان أصغر من أن يشكل تهديدا للأرض، حيث كان سيحترق معظمه قبل ارتطامه بالأرض، لكن الكويكب فتح باب المخاوف على مصراعية بسبب عدم رصده قبل اقترابه.

ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، التابع لوكالة "ناسا" فإن المذنبات والكويكبات التى تدور داخل جوارنا الكونى، وتقترب من الأرض فى حدود 1.3 وحدة فلكية "120.9 مليون ميل، أو 194.5 مليون كيلومتر" تعرف باسم الأجسام القريبة من الأرض.

وتشير "ناسا" إلى أن الكويكب أو الأجسام الفضائية تعتبر خطيرة عندما يبلغ قطرها حوالى 460 قدما (140 مترا) على الأقل.

وعلى الرغم من أن الكويكب السابق لم يكن خطيرا على البشر، إلا أن الحادثة فتحت بابا للكثير من التساؤلات، خصوصا عند عدم رصد الكويكب إلا قبل ساعات، "هل هناك كويكب ما متجه نحو الأرض ومتخفيا فى مكان ما من هذا الكون؟"، يتساءل العلماء.

وحددت وكالة "ناسا" حوالى 27000 من الأجسام أو الكويكبات القريبة من الأرض، منها حوالى 9800 كويكب يبلغ قطره 459 قدما (140 مترا).

وعلى الرغم من أن كوكب "Asteroid 2021 UA1" كان صغيرا، إلا أن الكويكبات الأخرى التى اقتربت من الأرض فى الـ 2 من نوفمبر/ تشرين الثانى، أكبر بكثير حيث يتراوح قطر الواحدة هذه الصخور الفضائية حوالى 56 قدما، لكن لحسن الحظ، لن تقترب هذه الصخور من الأرض.