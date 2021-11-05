جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدى إلى تحديد شخصية أو موقع أى فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا فى مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية "دارك سايد".
وأضاف البيان: وتخصص الخارجية الأمريكية أيضا مكافأة يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكى مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقال أو إدانة أى فرد فى أى دولة يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة فى برامج الفدية "رانسوم وير" التابعة لعصابة دارك سايد الإلكترونية.
ووفقا للسلطات الأمريكية: تقف مجموعة "دارك سايد" وراء الهجوم الإلكترونى الضخم الذى عطل خط الأنابيب النفطى "كلونيال" شهر مايو الماضى، والذى أدى إلى أزمة كبيرة فى تدفق المنتجات النفطية عبر الولايات لمتحدة.
واضطرت الشركة المشغل لدفع فدية نحو 5 ملايين دولار فى ذلك الوقت من أجل استعادة القدرة على الوصول إلى أنظمتها واستئناف العمل المعتاد، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد إنه تمكن من استرداد نحو نصف هذه القيمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن قراصنة دارك سايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.