أمريكا: 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن قراصنة دارك سايد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدى إلى تحديد شخصية أو موقع أى فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا فى مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية "دارك سايد".

وأضاف البيان: وتخصص الخارجية الأمريكية أيضا مكافأة يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكى مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقال أو إدانة أى فرد فى أى دولة يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة فى برامج الفدية "رانسوم وير" التابعة لعصابة دارك سايد الإلكترونية.

ووفقا للسلطات الأمريكية: تقف مجموعة "دارك سايد" وراء الهجوم الإلكترونى الضخم الذى عطل خط الأنابيب النفطى "كلونيال" شهر مايو الماضى، والذى أدى إلى أزمة كبيرة فى تدفق المنتجات النفطية عبر الولايات لمتحدة.

واضطرت الشركة المشغل لدفع فدية نحو 5 ملايين دولار فى ذلك الوقت من أجل استعادة القدرة على الوصول إلى أنظمتها واستئناف العمل المعتاد، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد إنه تمكن من استرداد نحو نصف هذه القيمة.