دراسة: 48 منطقة على كوكب الأرض فى دائرة الخطر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدراسة أن هذه المخاطر التى تحيط بكوكبنا ستزيد فى القريب العاجل فى حال لم تنخفض الانبعاثات الضارة. وتشمل المناطق المتضررة كل من الغابات الاستوائية والغابات المعتدلة والصحارى والغابات الشمالية، بالإضافة الى الأراضى العشبية والشجيرات والمناطق القطبية. وأشارت الدراسة إلى أن 30 منطقة شهدت تغيرات كبيرة فى السنوات الأخيرة، شملت التقلص أو التمدد أو التحول، مؤكدة أن التغير فى هذه المناطق، سيهديد العديد من الحيوانات غير القادرة على التكيف مع المناخ الجديد.

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