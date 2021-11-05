صور- هومو ناليدى.. اكتشاف جمجمة نادرة لـ«أشباه البشر»

جدة - نرمين السيد - وتعود الجمجمة لطفل يبلغ عمره 6 سنوات من جنس "هومو ناليدى" المنقرض، توفى قبل نحو 250 ألف عام.

هومو ناليدى، نوع من البشر القدامى، يعود إلى عصر البليستوسين الأوسط منذ 335 ألف - 236 ألف سنة.