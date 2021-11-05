صور- موسيقى ومؤثرات صوتية.. أول مسرح للفنون الرقمية فى دبى

جدة - نرمين السيد - مسرح الفنون بدبى يقدم تجربة مشاهدة الأعمال الفنية والرسومات يرافقها موسيقى كلاسيكية ومؤثرات بصرية.

ويضم مسرح الفنون لوحات فنية مبهرة منها لوحة الصرخة للرسام إدفارت مونش، ولوحتى ليلة النجوم وازدهار شجرة اللوز للرسام فان جوخ، بالإضافة إلى لوحة زنابق الماء للرسام مونيه.

المسرح يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب فنية وثقافية وعلمية تفاعلية وشاملة، تركز على مزيج فريد من أحدث التقنيات المتقدمة ووسائل السرد القصصى الذكية.