«Mavic 3».. مواصفات طائرة صينية تعمل بدون طيار بدقة 4k

جدة - نرمين السيد - الطائرة الصينية Mavic 3 Cine لديها إمكانية تصوير لقطات عالية الدقة، ويبلغ سعرها خمسة آلاف دولار.

وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على تصوير 50 إطارا فى الثانية، وبتقنية Apple ProRes التى تسمح بتسجيل فيديو عالى الدقة، ويمكن التحكم فيها من خلال الهاتف الذكى.

ومن أهم مواصفات الطائرة الجديدة هى احتوائها على نظام كاميرا مزدوجة مزودة بمستشعر، بدقة 20 ميغا بيكسل، وقدرة على التكبير تصل إلى 24 مرة.