خطر يهدد الأرض.. وناسا فى مهمة لإنقاذ الموقف 

جدة - نرمين السيد - وكشفت "ناسا"، أنها ستطلق مركبة فضائية باسم "دارت"، ستنفذ مهمة دفاع عن كوكب الأرض. وأشارت الوكالة إلى أن مهام "دارت" تتمثل فى تحطيم الكويكب المرصود منها مما يجعله يغير مساره، بعد تمثيله خطرا محتملا على كوكب الأرض. ومن المقرر إطلاق مركبة "دارت" فى 24 نوفمبر.

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