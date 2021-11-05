صور- ريش وفرو وجلد.. أزياء ربيع وصيف 2022

جدة - نرمين السيد - وحملت أغلب التصاميم أزياء ربيع وصيف 2022، والتى اقتبست أعمالها من أجواء عشرينيات القرن الماضى. ضم العرض تصاميم نسائية ورجالية عبر قبعات رعاة البقر، والأزياء المزينة بالريش، ومعاطف الفرو الفاخرة، والتيجان الماسية، والسراويل الواسعة الساقين، والفساتين الضخمة.

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