فيديو.. سائحون يفرون من غوريلا انقضت عليهم بحركات كينج كونج

جدة - نرمين السيد - ومن وسط منطقة مشجرة انقضت الغوريلا على السائحين، اللذين أطلقا لساقيهما العنان وفرا بعيدا عن الحيوان الضخم الذى وقف على قدميه وأخذ يضرب على صدره بيديه، وهى حركة لاستعراض القوة وإخافة العدو وللإشارة إلى سيطرتها على المنطقة.

ليس من الواضح مكان تصوير هذا الفيديو بالضبط، لكن من المحتمل أن يكون التقط على الحدود بين الكونغو ورواندا وأوغندا فى إفريقيا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

على الرغم من مظهرها المخيف بشكل خاص، فإن الغوريلا عادة ما تكون ودودة ولطيفة للغاية، وتتبنى الكثير من السلوكيات البشرية وتظهر أيضا مشاعر مثل الضحك والحزن، فيما تبقى العدوانية الشديدة لدى الغوريلا أمرا نادر الحدوث وغالبا ما تتجلى فى الصراع بين الذكور الذين يتقاتلون حتى الموت.