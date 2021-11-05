من السنة النبوية.. دعاء رؤية الهلال

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس، اليوم الجمعة، هلال شهر ربيع الآخر، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وتحقق لديها من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلال شهر ربيع الآخر.





وأوضحت الدار، أن يوم السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر، هو أول أيام شهر ربيع الآخر. وعن الأدعية التى يمكن الدعاء بها عند رؤية الهلال، ما ورد عن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا رأى الهلال قال: "اللهم أَهلّه علينا باليُمْن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربى وربك الله".

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