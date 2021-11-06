صور.. الجفاف يعيد اكتشاف قرية عراقية بعد غرقها منذ 36 عاما

جدة - نرمين السيد - على سفوح جبال دهوك الشاهقة فى إقليم كردستان شمالى العراق، عادت ملامح قرية كرى قسروكا أو "قصر التل"، إلى الظهور، بعدما طمرها سد دهوك بمياهه قبل نحو 36 عاما وهجرها أهلها، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وتراجع منسوب السد بشكل غير مسبوق وفق مديره فرهاد محمد طاهر منذ مطلع سبتمبر بسبب الجفاف، وكشفت المياه عن بناء شيد بالحجر، يرجح أن يكون مدرسة، يبدو أنه كل ما بقى من قرية كانت تزخر بالحياة وبزراعة العنب والتفاح والحنطة يوما ما.

ويقول طاهر لـ"فرانس برس"، إن "انخفاض منسوب مياه السد لأكثر من 7 أمتار الناجم عن الجفاف أدى إلى ظهور بقايا هذه القرية فى مطلع سبتمبر الماضى".

ويضيف: "يعتقد أن يكون هذا البناء منزلا يشبه تصميمه شكل المدرسة وجدرانه محاطة بالأصداف الجافة بسبب الجفاف".

ويعتمد "السد على مياه الأمطار التى كانت قليلة هذا العام"، وفق طاهر، الذى أوضح أنه "لم يسبق أن انخفض منسوبه إلى هذا الحد فى السنين الماضية إلا 3 مرات، فى 1992 و1999 و2009، وأطلت ملامح كرى قسروكا من جديد حينها. بالتأكيد هذا الموضوع يتعلق بالتغير المناخى".

وعاما بعد عام، تزداد أزمة المياه سوءا فى العراق مع تراجع معدلات هطول الأمطار وتمدد الجفاف، فقد بات البلد "الخامس فى العالم" الأكثر تأثرا بالتغير المناخى كما أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخرا.

ويشرح المؤرخ كارزان محمد بامرنى: "قبل غرقها تحت مياه السد الذى بنى عام 1988 بغرض تغذية مصادر الرى لتعزيز الزراعة"، وبسعة 52 مليون متر مكعب "كانت كرى قسروكا التى تبعد نحو كيلومترين فقط عن مركز مدينة دهوك، مقرا لنحو 50 عائلة كردية من عشيرة الدوسكى منذ سبعينات القرن الماضى".

فى 1974 هجر السكان القرية للمرة الأولى بضغط من الظروف السياسية إبان الحرب العراقية الكردية الثانية، وفقا لبامرنى، و"كانت واحدة من العديد من القرى التى أخليت حينها بسبب ظروف النزاع"، كما يضيف.

وعاد هؤلاء عام 1976، لكن بعد 9 سنوات جاء السد ليبعدهم نهائيا عن بيوتهم.

بتعويضات مالية دفعتها الحكومة حينها لهم قبل تشييد السد عام 1985، أعاد الأهالى بناء بيوت فى أرض مجاورة، وأحيوا من جديد قريتهم وبالاسم نفسه.

أما ما تبقى من قرية كرى قسروكا القديمة، فهو مركز جذب للسياح المحليين، بسبب موقعها وسط الجبال وعلى مشارف السد، يقصدها سكان مدينة دهوك والمناطق المجاورة لالتقاط الصور، قبل أن يرتفع منسوب السد مرة أخرى، وتغرق كرى قسروكا من جديد مع حلول الشتاء وعودة موسم الأمطار.