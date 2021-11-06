جوجل تزيل ميزة «تحديث الأخبار» من المساعد الذكى الخاص بها

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع ذا فيرج التقنى أن جوجل قامت أيضا بحذف الملخص الصوتى المخصص خوارزميا لصالح موجزات الأخبار الحالية والتقليدية للشركة.
وأطلقت جوجل تلك الميزة Your News Update فى الأصل عام 2019، وكان محاولة لجلب نفس الأنواع التى كانت ناجحة جدا على فيسبوك إلى الأخبار الصوتية.
وسيعتمد التحديث الإخبارى على ثروة جوجل الهائلة من البيانات الشخصية لتقديم تحديثات إخبارية أكثر تحديدا وذات صلة من مجموعة واسعة من الشركاء.
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