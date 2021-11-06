مشروع قانون بمجلس الشيوخ الأمريكى للحد من اندماج عمالقة التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية، أن عضوين فى مجلس الشيوخ الأمريكى قدما مشروع قانون يهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على شركة (أمازون) وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى ، للقيام بعمليات استحواذ أو اندماج.





ونقلت الشبكة الأمريكية عن عضوة المجلس الديمقراطية إيمى كلوبوشار رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قولها إنها قامت بالتعاون مع نائب الحزب الجمهورى توم كوتون، بتقديم مشروع قانون يستهدف شركات مثل جوجل التابعة لألفابيت وفيسبوك. وأوضحت أن مشروع القانون سيسهل على الحكومة وقف الصفقات التى تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بأن تثبت للقاضى أن الصفقات لا تضر المنافسة وبالتالى فهى قانونية. وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون مماثل قدمه النائب الديمقراطى حكيم جيفريز وآخرون فى اللجنة القضائية بمجلس النواب وينتظر تصويت المجلس عليه بكامل أعضائه.

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