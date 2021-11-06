جدة - نرمين السيد - ويحتفل المعرض والمؤتمر الذى يقام تحت شعار (THE DIGITAL CHALLENGE التحديات الرقمية) باليوبيل الفضى وسط مشاركات من شركات عالمية ومحلية. ويعتبر "Cairo ICT" هو الحدث الأبرز فى مجال التقنية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر والذى يعتبر منصة حقيقية لتبادل الروىء ووجهات النظر واستشراف المستقبل ورسم خارطة طريق التطور التكنولوجى وملامسته لكافة القطاعات القائمة بما يحقق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى والشمول المالى. ورسخ المعرض ـ الذى انطلقت أولى دوراته فى عام 1996 ـ أهمية مصر وبعدها الاستراتيجى والتكنولوجى وريادتها فى تطويع التقنيات الحديثة فى خدمة الوطن والتأكيد على مكانة مصر البارزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط والعالم كله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.