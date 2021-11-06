شركة مكافى قريبة من البيع لـ «أدفينت» مقابل 10 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقا للموقع التقنى فإنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت شركة McAfee فى مارس الماضى عن بيع أعمالها التجارية، وتأتى الصفقة المحتملة وسط التحول الذى يحركه وباء كورونا إلى العمل عن بعد.

وفى أغسطس الماضى، وافقت شركة NortonLifeLock المنافسة لشركة McAfee على شراء أفاست Avast.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أمس نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة الأمن السيبرانى مكافى تقترب من إبرام صفقة لبيع نفسها لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية أدفينت إنترناشونال مقابل أكثر من 10 مليارات دولار.

وقال التقرير إن الاتفاق قد يعلن بعد غد الإثنين رغم أن المحادثات قد تنهار.