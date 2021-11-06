تكساس تستعد لاستقبال أكبر حى سكنى «مطبوع» ثلاثى الأبعاد

جدة - نرمين السيد - ويضم المشروع الأول من نوعه فى العالم 100 منزل من طابق واحد مصممين بتقنية الطياعة ثلاثية الأبعاد، باستخدام البناء الآلى المتقدم ومواد البناء القائمة على الخرسانة.

وأظهرت التصاميم الرقمية للحى، صفوفًا من العقارات مع أسطحها المغطاة بالخلايا الشمسية، ويقوم المشروع بناءً على تعاون بين شركة بناء المنازل "لينار" و شركة "أيكون" للإنشاءات المتخصصة فى الهياكل المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

وبحسب الشركات فمن المقرر أن يستغرق بناء كل منزل ما يقرب من أسبوع، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن تكلفة المشروع الإجمالية.

​وتشمل عملية البناء 5 طابعات من نوع "فولكان" الآلية التى يبلغ عرضها 46 قدمًا والتى تنتج مزيجًا خرسانيًا يسمى "لافاكريت" وفقًا لتصميم منزل مبرمج مسبقًا.

ويعتقد المدافعون عن تقنية البناء المطبوع ثلاثى الأبعاد أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف العمالة ووقت البناء، ويمكن لهذا البناء الحديث أن يساهم فى تخفض النفايات وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.