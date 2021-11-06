فيديوجراف.. كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

جدة - نرمين السيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس، اليوم السبت، وبداية الليل، كوكب الزهرة على بعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة مما يوفر لمصورى النجوم توثيق واحد من أجمل السدم فى مجرة درب التبانة.





وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" ظاهرة كوكب الزهرة النادرة. وأكد علماء الفلك أن كوكب الزهرة الساطع، يبلغ لمعانه (4.7) ومن السهل رؤيته من أى مكان يزين الأفق الجنوب الغربى أثناء وبعد الشفق وسيستمر فى التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

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