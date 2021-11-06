الجمعة.. مقدم البرامج الكوميدى «تريفور نواه» ضيف معرض الشارقة

جدة - نرمين السيد - يستضيف معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ 40، الإعلامى الكوميدى العالمى تريفور نواه، يوم الجمعة المقبل، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً فى العالم "ولدت جريمة: قصص من طفولة فى جنوب إفريقيا".





واستطاع "تريفور نواه" دمج التقديم الإعلامى مع التمثيل فى فترة قصيرة، وصنّفته مجلة تايم واحداً من أكثر 100 شخص نفوذاً، كما جرى اختياره من بين "أقوى 35 شخصاً فى وسائل الإعلام فى نيويورك" من قبل مجلة هوليوود ريبورتر فى عامى 2017 و2018.

وذكر بيان صادر عن المعرض اليوم السبت، أن نواه، بعد توليه تقديم البرنامج "ذا دايلى شو" على التلفزيون الأمريكى، رسم ملامح المشهد الكوميدى فى العالم ولاقى استحسان الجماهير، وقاده أسلوبه المميز فى السخرية من كبرى القضايا التى تشغل الرأى العام العالمى، لنيل جوائز عديدة، حيث فاز عام 2017 بجائزة أفضل مضيف فى جوائز MTV للسينما والتلفزيون، وحصل على جائزة إيمى للفنون الإبداعية لعام 2017 عن سلسلة متنوعة من الأفلام القصيرة المتميزة عن دوره فى الاستضافة فى The Daily Show - The Scenes.

ويقدم نواه - خلال مشاركته فى المعرض - جلسة حوارية، قصة نجاحه الملهمة، ويروى كيف استطاع شاب جنوب إفريقى، نشأ فى عائلة متواضعة، أن يحصل على واحدة من أكبر الوظائف فى التلفزيون الأمريكى ضمن البرامج الكوميدية الساخرة.

ويعرض "نواه" - الفائز بجائزة (إيمى) - لجمهور المعرض محطات من مسيرته المهنية، ابتداءً بالإذاعة والتمثيل، وتنسيق الأغانى "ديجاى" ليصبح ألمع نجم فى مجال الكوميديا الارتجالية فى موطنه جنوب إفريقيا، مستخدماً روح الدعابة التى اعتاد الجمهور عليها أثناء مشاهدة برنامج "ذا ديلى شو" الذى يقدمه على قناة (كوميدى سنترال).

وحول استضافة المعرض لنواه، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامرى: "يسرنا استضافة تريفور نواه فى دورة العام الجارى من المعرض، حيث نجحت رؤيته الفريدة وتعليقاته على الأحداث العالمية فى إثارة الحوار الهادف حول بعض الحقائق التى تهمنا على مستوى العالم".

وأضاف: "ينطلق المعرض من رؤية راسخة نسعى من خلالها إلى تعزيز التنوع والحوار الهادف، وتمكين زوارنا من الاستماع لكوكبة من المتحدثين الملهمين، ونحن واثقون أن تريفور نواه، الذى أثبت نجاحه على الصعيدين الشخصى والمهنى، سيلهم الجمهور ويحفزهم نحو السعى لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتجاوز جميع العوائق والتحديات التى تواجههم".