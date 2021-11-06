«طال انتظارها» .. واتسآب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - يختبر فريق واتسآب ميزة جديدة على مدار أشهر، والتى من شأنها أن تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة ثانوية والاستمرار فى إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى أن يكون الهاتف الذكى الأساسى متصلا بالإنترنت.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، يقوم واتسآب حاليا بطرح هذه الميزة الجديدة رسميا، لجميع مستخدمى خدمة الدردشة الفورية على كل من إصدارات أندرويد وiOS، فى آخر تحديث للتطبيق على الأنظمة المذكورة.

وفى السابق، كان على المستخدم إبقاء الهاتف الذكى الرئيسى المسجل عليه رقم حساب واتسآب متصلا بالإنترنت، قبل أن يتمكن من إجراء محادثات فى التطبيق عبر إصدار الويب على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتصلة.

وعند تمكين هذه الميزة الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ على أجهزة أندرويد وآيفون حاليا، على مستخدمى واتسآب الذهاب إلى خيار الأجهزة المرتبطة Linked Devices، من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الصفحة الرئيسية لواتسآب، ثم اختيار الخاصية التى لا تزال تحمل صفة "الإصدار التجريبى Multi-Device Beta".

وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط حسابك بجميع الأجهزة المتصلة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد، وبمجرد الارتباط سيتمكن المستخدم من استئناف الدردشة على هذه الأجهزة سواء أكان الهاتف الذكى متصلا بالإنترنت أم لا، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الرسائل والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف.

وستسمح خاصية "الأجهزة المرتبطة" الجديدة لمستخدمى واتسآب بإرسال وتلقى الرسائل لمدة تصل إلى 14 يوما بصورة متواصلة، بعد انقطاع اتصال الإنترنت عن الهاتف الذكى الرئيسى، وقد تكون هذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هواتفهم الذكية مؤقتا أو إذا نفدت بطارية الهاتف ويحتاجون فى الوقت ذاته إلى التواصل عبر واتسآب.

وللأسف، هناك قيود على مستخدمى واتسآب على iOS لا تسمح لك بحذف الرسائل أو سلاسل المحادثات من جهاز مرتبط، القيد الآخر هو أنه لا يزال يتعذر عليك ربط جهاز لوحى أو هاتف ذكى ثانوى، وللتحقق من الميزة، قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتسآب وانقر فوق قائمة النقاط الثلاث، ثم اضغط على "الأجهزة المرتبطة" وقم بتمكين الميزة.