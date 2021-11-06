فيديو- عطل فى محطة الفضاء الدولية.. تجبر رواد فضاء على ارتداء حفاضات

جدة - نرمين السيد - وقال الرواد، خلال مؤتمر صحفى من المدار، إن ارتداء الحفاضات خلال مغادرتهم محطة الفضاء الدولية فى طريقهم إلى الأرض يعود إلى تعطل المرحاض فى كبسولتهم الفضائية.
ووصفت رائدة الفضاء فى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ميجان ماك آرثر الوضع بأنه "دون المستوى الأمثل" لكن يمكن التحكم فيه، وتستغرق الرحلة إلى الأرض ما يصل إلى 20 ساعة.
وقالت آرثر: "رحلة الفضاء مليئة بالكثير من التحديات الصغيرة، هذه مجرد واحدة أخرى سنواجهها ونعتنى بها فى مهمتنا. لذلك نحن لسنا قلقين للغاية بشأنها".
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