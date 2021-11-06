19 نوفمبر.. العالم يشهد أطول خسوف جزئى للقمر فى القرن الحالى



جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة أن الخسوف يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 ساعات و28 دقيقة، حيث سيظهر خلالها 97٪ من القمر باللون الأحمر، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هو أطول خسوف فى القرن الحالى، بين عامى 2001 و2100.

وحسب ناسا، ستمر الأرض بين الشمس والقمر فى الساعات الأولى من يوم 19 نوفمبر، لتلقى بظلالها على القمر الأخير.

وأضافت وكالة الفضاء، أن الخسوف سيبلغ ذروته فى الساعة 4 صباحا بالتوقيت الشرقى، مشيرة إلى أن الكسوف فى 18 و19 نوفمبر، وسيتمكن الناس فى جميع أنحاء العالم من إلقاء نظرة خاطفة فى أوقات مختلفة، اعتمادا على مناطقهم الزمنية.

وفقا لوكالة ناسا، سيتمكن المحققون الليليون على الساحل الشرقى للولايات المتحدة من الحصول على أفضل منظر من الساعة 2-4 صباحا بالتوقيت الشرقى.