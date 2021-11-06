إيطاليا.. تاكسى طائر كهربائى لتفادى الاختناقات المرورية فى العاصمة

هذا على الأقل ما ورد فى بيان مشترك أصدرته شركة "فولوكوبتر" الألمانية المصممة للمركبة والهيئة المشغلة لمطار العاصمة الإيطالية "ايه دى ار" والشركة القابضة للبنى التحتية المخصصة للنقل "أتلانتيا".
وبحسب "يورو نيوز"، وعد المسؤولون عن هذا المشروع الذى سُمى "فولوسيتى"، والذى تخضع مشاريع مشابهة له للدرس فى باريس وسنغافورة، بنقل المسافرين من المطار إلى وسط المدينة فى غضون عشرين دقيقة، من دون انبعاثات ملوثة، بسرعة قصوى تبلغ 110 كيلومترات فى الساعة.
بطبيعة الحال، لن يُسمح فى بادئ الأمر سوى لشخص واحد بركوب "التاكسى الجوى" مع الطيار فى مرحلة أولى، إلى أن تصبح المركبة "قادرة على التحليق بصورة مستقلة تماما"، ما يعنى قدرتها على توفير الخدمة لراكبين معاً، وفق البيان.
ويتطلب مشروع فوميتشينو أيضا استصلاح "موانئ عمودية" تتيح لمركبات الأجرة من نوع آخر هذه أن تقلع وتحط عموديا.
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