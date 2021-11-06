جدة - نرمين السيد - وتهدف شركة "لافو" الأسترالية من خلال الدراجة، التى صنعت باستخدام مادة خفيفة الوزن، إلى جعل النقل لمسافات طويلة أمرا ممكنا. و​يتم تجهيز دراجة "لافو" بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%، وتتطلب حوالى عشر دقائق فقط للشحن، وتكفى لمسافة تبلغ حوالى 150 كيلومترا. ويحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربى يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة أسترالية تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.