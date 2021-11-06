حل لغز اختفاء متسلق ألمانى فُقد أثره قبل 38 عاما

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، كان رودى مودر المتحدر من ألمانيا الغربية حينها والبالغ 27 عاما، بدأ فى 13 فبراير 1983 رحلة كان مقررا أن تستمر يومين أو ثلاثة إلى الجبال المكسوة بالثلوج فى ولاية كولورادو فى غرب الولايات المتحدة، على ما أوضح متنزه جبال روكى فى بيان أصدره أخيرا.

وقد أبلغ شريك مودر فى السكن السلطات بغيابه بعد أسبوع على فقدانه، غير أن عمليات البحث لم تفض سوى إلى العثور على مقتنيات شخصية كانت عائدة للألمانى.

وأوقفت فرق الإغاثة أنشطتها فى غضون أربعة أيام، غير أن عمليات بحث متفرقة أجريت خلال العقود الماضية، وفق المتنزه.

وفى منتصف أغسطس 2020، اكتشف متنزه بقايا بشرية فى موقع شهد انهياراً ثلجيا على بعد حوالى 15 كيلومترا من نقطة انطلاق الألمانى الشاب، فى منطقة شهدت أصلا عمليات تفتيش فى تلك الفترة.

غير أن عمليات البحث العام الماضى لتحديد هوية صاحب البقايا تأخرت بسبب حرائق استعرت فى المنطقة، ثم بفعل الثلج الذى غطى طيلة الشتاء الموقع الواقع على علو 3350 مترا.

وقد عثر عناصر الإغاثة هذا الصيف على ألواح تزلج وعصى وأحذية ومقتنيات كانت عائدة للمتنزه الألمانى المفقود.

ولم تستطع عملية التشريح الجزم بأن البقايا تعود إلى رودى مودر، غير أن السلطات الأمريكية أعلنت أنها تتعاون مع الحكومة الألمانية لتنظيم إعادتها.