عصا عملاقة لألعاب الفيديو تدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - دخلت عصا تحكم خاصة بألعاب الفيديو، والتى يبلغ ارتفاعها 9 أقدام (2.7 متر) والمصنوعة من الخشب والمطاط والصلب، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفتها الأكبر، حسبما نقلت قناة "العربية".





وابتكرت مارى فلاناجان، الأستاذة بكلية دارتموث، عصا التحكم (جويستيك) العملاقة -التى يبلغ حجمها ما يقرب من 14 ضعف حجم عصا التحكم الكلاسيكية الأصلية- عام 2006 للاحتفال بتجربة طفولتها فى ممارسة ألعاب الفيديو "أتارى 2600"، "بشكل جنونى". وأرادت أيضا أن ترى كيف سيكون الأمر عندما تصبح تجربة اللاعب الفردى تعاونية، إذ يتطلب الأمر شخصين على الأقل لتشغيل عصا التحكم العملاقة والضغط على الزر لممارسة ألعاب الأتارى الكلاسيكية. أصبحت عصا التحكم، التى زارت إسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جزءا من المجموعة الدائمة لمركز "زد كيه إم" للفنون والإعلام فى كارلسروه بألمانيا.

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