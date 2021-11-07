صور- الملابس المخططة موضة تتصدر شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وكانت الملابس المخططة أبرز الصيحات المتداولة فى عروض الأزياء العالمية سواء فى الإطلالات الكاجوال أو الرسمية أو الرياضية وغيره. وتختلف أشكال الخطوط سواء كانت طولية أم عرضية على مختلف ألوانها مثل الأسود أو الأبيض وغيرها من الألوان الحيادية مثل الأحمر والأزرق. وتساعد الأزياء المخططة مرتديتها خلال فصل الشتاء فى الحصول على الأناقة والعصرية بمختلف تصميماتها، كما يمكن ارتدائها فى أماكن العمل أو الخروجات الرسمية وغيره.

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