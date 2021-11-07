لايف ستايل

صور- الملابس المخططة موضة تتصدر شتاء 2022

0 نشر
إيرينى بهجت 2021-11-07 08:43 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

جدة - نرمين السيد - وكانت الملابس المخططة أبرز الصيحات المتداولة فى عروض الأزياء العالمية سواء فى الإطلالات الكاجوال أو الرسمية أو الرياضية وغيره.

موضة

وتختلف أشكال الخطوط سواء كانت طولية أم عرضية على مختلف ألوانها مثل الأسود أو الأبيض وغيرها من الألوان الحيادية مثل الأحمر والأزرق.

موضة

وتساعد الأزياء المخططة مرتديتها خلال فصل الشتاء فى الحصول على الأناقة والعصرية بمختلف تصميماتها، كما يمكن ارتدائها فى أماكن العمل أو الخروجات الرسمية وغيره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- الملابس المخططة موضة تتصدر شتاء 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا