فيديو- سيارات تسلا تتحدث للأطفال وتوجههم فى الشوارع

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جدة - نرمين السيد - وأرادت الشركة الأمريكية من خلال مشاركة مقطع الفيديو لفت النظر إلى إحدى تقنياتها التفاعلية المتطورة، والتى أطلق عليها اسم "Sentry Mode Live Camera Access"، فى إشارة إلى تعزيز الأمان، وإضفاء بعض المرح.
وتظهر الفيديوهات التى شاركتها الشركة، قيام سيارة تسلا بالتفاعل مع البيئة المحيطة، حيث ترصد وجود الأشخاص، وتقوم بالبدء بحوارات معهم.
ورصدت السيارة مجموعة أطفال أثناء سيرهم فى الشارع حيث استوقفتهم وبدأت بإجراء حديث معهم، الأمر الذى أثار استغراب الأطفال وأمهم، بحسب موقع "insideevs".
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