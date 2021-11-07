تويتر تطرح زرا يسهل من البحث عن التغريدات القديمة

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير جاء فى موقع "theverge" التقنى، عن وجود زر بحث جديد يسهل الوصول للتغريدات القديمة من مستخدم معين.

وأوضح مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعى، أن الزر بدأ توافره لدى عدد من المستخدمين خلال الشهر الماضى.

كما أشار مطورو XDA إلى أن الميزة الجديدة تم طرحها على نطاق واسع فى تطبيق iOS الخاص بالخدمة لمستخدمى هواتف آيفون.

وتساهم الميزة الجديدة فى منح مستخدمى هواتف أيفون الوصول إلى تغريدات حساب معين، ويساعد الزر الجديد فى استخدام التطبيق بشكل أسهل.

كما يستعد التطبيق لتوسعة زر البحث لطرحه فى منصات أخرى قريبا.