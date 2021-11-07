جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير جاء فى موقع "theverge" التقنى، عن وجود زر بحث جديد يسهل الوصول للتغريدات القديمة من مستخدم معين.
وأوضح مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعى، أن الزر بدأ توافره لدى عدد من المستخدمين خلال الشهر الماضى.
كما أشار مطورو XDA إلى أن الميزة الجديدة تم طرحها على نطاق واسع فى تطبيق iOS الخاص بالخدمة لمستخدمى هواتف آيفون.
وتساهم الميزة الجديدة فى منح مستخدمى هواتف أيفون الوصول إلى تغريدات حساب معين، ويساعد الزر الجديد فى استخدام التطبيق بشكل أسهل.
كما يستعد التطبيق لتوسعة زر البحث لطرحه فى منصات أخرى قريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تطرح زرا يسهل من البحث عن التغريدات القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.