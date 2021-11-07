بريطانى يبتكر مكتبا يخلصك من ألم الظهر أثناء العمل

جدة - نرمين السيد - ويساعد "The Lying Down Desk" فى التخلص من آلام مشاكل الظهر، وخصوصا الناتجة عند الجلوس بالمقعد طويلا، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

واستهدف أليكس ماى من ابتكاره الجديد استخدام الكمبيوتر وهو مستلق على الأرض، من خلال وضع شاشة على الجانب السفلى من الطاولة، فى مواجهة الأرض.

وبعد استمرار العمل على ذلك الابتكار لمدة 6 أشهر، طرحه أليكس فى موقع " Kickstarter " ليكون متاحا للتنفيذ والبيع لآخرين، ليساعد الآخرين على العمل من المنزل دون الحاجة للجلوس على المقعد.

ووفقا للصحيفة فإن المكتب مقسم إلى نصفين، أحدهما على الارتفاع المناسب للكمبيوتر أثناء الجلوس، والآخر به ارتفاع إضافى للوقوف، كما يوجد داخل قسم الوقوف فتحة فى الطاولة ووحدة تشبه الرف فى الأعلى، والتى يمكن أن توضع الشاشة تحتها، وتكون على بُعد 95 سنتيمتر من الأرض، مما يسمح للمستخدم بالاستلقاء على الأرض.

ويبلغ سعر المكتب الجديد الذى يسهل من العمل دون ألم بالظهر، حوالى 625 جنيها إسترلينيا.