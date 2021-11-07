جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقارير فإن الميزة تمنح مسؤولى المجموعة مزيدًا من السلطة، مثل القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، والتى قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع Discord.
والميزة الجديدة تمكن المسؤولين عن المجموعات من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين، مع ملاحظة أن الدردشات تبدو مشفرة من طرف إلى طرف كعادة واتساب.
وتحاول منصة WhatsApp سد الفجوة المتسعة بينها وبين تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram وSignal.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يعمل على تطوير ميزة المجتمعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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