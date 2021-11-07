واتساب يعمل على تطوير ميزة المجتمعات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقارير فإن الميزة تمنح مسؤولى المجموعة مزيدًا من السلطة، مثل القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، والتى قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع Discord.

والميزة الجديدة تمكن المسؤولين عن المجموعات من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين، مع ملاحظة أن الدردشات تبدو مشفرة من طرف إلى طرف كعادة واتساب.

وتحاول منصة WhatsApp سد الفجوة المتسعة بينها وبين تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram وSignal.