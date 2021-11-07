جدة - نرمين السيد - أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، إمكانية تنظيم رحلات لرواد الفضاء الروس على سفن الفضاء الأمريكية، وفى المقابل أيضا يمكن تنظيم رحلات لرواد فضاء (ناسا) على مركبة الفضاء (سويوز) الروسية.





وكان رئيس مؤسسة (روسكومسوس) الحكومية المسؤولة عن مجموعة واسعة من الرحلات الفضائية المتنوعة وبرامج علوم الفضاء الخاصة بالاتحاد الروسى، دميترى روجوزين، قد صرح، فى وقت سابق، بأن وكالتى الفضاء الروسية والأمريكية بدأتا مناقشة موضوعية لرحلات رواد الفضاء الروسية على مركبات فضائية أمريكية والعكس صحيح. وقال روجوزين إنه لا يرى حاجة لاستخدام برامج الطيران هذه فى الوقت الحالى، لكنه لم يستبعد المناقشات حول هذه القضية مع شركاء الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تؤكد إمكانية تبادل تنظيم الرحلات الفضائية مع روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.