جدة - نرمين السيد - ولجأت البريطانية التى تدعى ديفينيا فوكس، إلى استخدام بقايا الشعر المختلفة من صالونها للإبداع فى لوحة بوريس جونسون. وعملت فوكس لمدة 16 ساعة على مدار يومين لإخراج اللوحة التى يبلغ ارتفاعها 1.6 متر، وفقا لصحيفة the sun البريطانية. واستخدمت كيسا مليئا بشعر الزبائن والعائلة والأصدقاء لرسم الجدارية وتوزيع الظلال والألوان والخطوط بين ثناياها. وقالت المصففة للصحيفة إنها لم تجد وسيلة أفضل للتعبير عن إعجابها بسياسات بوريس جونسون فى التعامل مع أزمة كورونا، سوى تصميم تلك اللوحة، خصوصا أن عملها لم يتأثر بإجراءات الإغلاق، بعد أن استعادت نشاطها وانهالت عليها الطلبات لتصفيف وقص الشعر، حتى بلغت أكثر من 100 طلب فى اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال يومين .. مصففة تبدع لوحة بـ بقايا الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.