3 وصفات من مطبخك.. للتخلص من بقع الرقبة الداكنة

جدة - نرمين السيد - هناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى تفتيح تلك البقع الداكنة الموجودة بالرقبة، وفقا لموقع "parenting.firstcry"، منها:

-وصفة صودا الخبز:

تساعد وصفة صودا الخبز والماء على الرقبة لمدة 10 دقائق ثم غسلها، فى تفتيح المناطق الداكنة لقدرتها فى التخلص من خلايا الجلد الميتة.

-قشر البرتقال:

تساهم تلك الوصفة فى تفتيح البشرة، وذلك من خلال تجفيف قشر البرتقال وطحنه وخلطه مع الحليب أو العصير لعمل عجينة توضع على الرقبة وتترك لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء.

-وصفة الشوفان:

ينصح بتحضير 2 ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون مع معجون الطماطم ثم خلط الشوفان مع معجون الطماطم للحصول على عجينة ثم وضعها على الرقبة وتركها لمدة 20 دقيقة مع فرك منطقة الرقبة ثم غسلها بالماء البارد وتجفيفها وترطيبها.

وتمنح تلك الوصفة البشرة نضارة وحيوية، لقدرتها على تقشير الجلد والتخلص من تصبغ الجلد.