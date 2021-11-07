كاميرا بلقطات سينمائية.. أبل تكشف عن مزايا هاتفها «iPhone 13 Pro»

جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل إلى أن هواتف أيفون 13 برو، تتمتع بكاميرا يمكن من خلالها إنشاء لقطات سينمائية على طريقة أفلام هوليوود.
وتتميز عدسة "iPhone 13 Pro" بكونها ذات الزاوية فائقة الاتساع التى تم تجديدها.
وبالإضافة إلى الكاميرا الفائقة الدقة، يأتى الهاتف بشاشة بقياس 6.1 بوصة، من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أى حواف، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء والأتربة.
ويتمتع هاتف iPhone 13 Pro بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 128 أو و256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى خيار خاص بسعة 1 تيرابايت.
ويقترن ببطارية تبلغ سعتها 3095 ميللى أمبير، ويدعم الشحن اللاسلكى MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر بألوان مختلفة وهى الأسود والسيلفر والأزرق الفاتح والذهبى بسعر يبدأ من 999 دولار.
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