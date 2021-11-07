وأضافت الدراسة: "معظمنا يحتاج إلى بضعة أيام للتكيف مع تغييرات الوقت، بل وقد نعانى من بعض العواقب السلبية للاختلافات الحياتية لتطبيق توقيتى الصيفى والشتوى"، مشيرة إلى قول ديفيد هيرزوج أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن: "تزداد النوبات القلبية والوفيات الناجمة عن حوادث المرور فى الأيام التى تلى التغيير إلى التوقيت الصيفى (DST) فى الربيع".
ولفتت إلى أن هناك دراسة أجريت عام 2020 تشير إلى أن هناك زيادة بنسبة 6% فى الوفيات المرورية خلال الأيام التى أعقبت تغيير الوقت إلى التوقيت الصيفى، موضحة أن ساعتنا البيولوجية التى تتحكم فى إيقاعاتنا اليومية فى عمليات مثل النوم والاستيقاظ وتناول الطعام والصيام تفسر الضوء فى الصباح على أنه شروق الشمس وتزيد من وقت الاستيقاظ.
وتابعت أن ضوء المساء يخبر ساعتك البيولوجية أن تستيقظ فى وقت لاحق من صباح اليوم التالى، مما يزيد من صعوبة العيش بدون منبه، مبينة أن الذين يعيشون على الحواف الشرقية للمناطق الزمنية يميلون للقيام بعمل أفضل من أولئك فى الغرب من حيث الصحة والاقتصاد ومؤشرات الرفاهية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة حديثة بجامعة واشنطن: حان الوقت لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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