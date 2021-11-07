بعد معرفة السر وراء عضلات محمد صلاح.. أبرز المعلومات عن «خبز البراتا»

جدة - نرمين السيد - وأرجعت التقارير السبب، إلى خبز البراتا وهو أحد أنواع الخبز الهندى، الذى يتمتع بشعبية كبيرة بين الهنود، وبدأ ينتشر فى مختلف الأماكن.

ويتميز بالعديد من الأشكال، فمن الممكن أن يكون على شكل الخبز أو الفطيرة، ويقدم مع مختلف الوجبات الهندية مثل أطباق الكارى أو الدجاج الهندى.

ويمكن الاستعانة بخبز البراتا مع الوجبات المختلفة مثل المربى أو العسل أو القشطة.

ويعد واحدا من أهم العناصر التى يتم إضافتها للنظام الغذائى لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة، ويجب تناولها بكميات معتدلة لأن الإفراط فيه يسبب زيادة الوزن.

ويحتوى خبز البراتا، على الكربوهيدرات التى تعمل على منح الطاقة المناسبة للجسم للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة، بالإضافة إلى البروتين اللازم لبناء الجسم والعضلات، وبعض العناصر المعدنية مثل الصوديوم الذى يساعد فى تقوية الجسم، وكمية قليلة من الدهون.