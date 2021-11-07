سر الخدعة النفسية فى البلاك فرايدى وكتابة أسعار الخصومات بالرقم 0.99

جدة - نرمين السيد - البلاك فرايدى هو موسم خصومات سنوى فى شهر فبراير من كل عام، لاسيما لعشاق التسوق، والذى بدأ فى الولايات المتحدة الأمريكية 1952، ويقوم فيه التجار فى جميع دول العالم بعمل تخفيضات هائلة على العديد من المنتجات، وفى الوطن العربى تم تغيير اسم الجمعة السوداء أو البلاك فرايدى إلى الجمعة البيضاء بسبب قدسية يوم الجمعة لدى العرب والمسلمين وقاموا أيضًا بمد فترة العروض على المنتجات طوال شهر نوفمبر وليس فقط فى آخر جمعة فى الشهر.





ويعتمد التجار لعرض أسعار التخفيضات على تكنيك معين يعتمد على تأثير الرقم الأيسر، فيقوموا بكتابة السعر على سبيل المثال 4.99 جنيه مقابل 5.00 جنيهات، له تأثير نفسى كبير، على الرغم من أن السعر هو نفسه إلى حد ما، فتكتيك التسعير هذا يسلط الضوء على كيف أن العملاء ليسوا دائمًا عقلانيين عند التفكير فى السعر، وهنا يأتى دور التسعير النفسى الذى تستفيد من مزاياه الشركات، لجعل الأسعار أكثر جاذبية.



وأكد الأستاذ المشارك فى التسويق فى جامعة "فريد هاردمان"، فى هندرسون، أن تكتيك التسعير هذا كان موجودًا منذ قرن على الأقل، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد من المؤرخين تحديد من أسس الحيلة، لكن خبراء سلوك المستهلك يمكنهم بالتأكيد شرح سبب مساعدتها فى نقل المزيد من السلع.

ولفت "هيبيت" إلى أن إنهاء كتابة السعر بـ .99 يعتمد على النظرية القائلة بأننا نقرأ من اليسار إلى اليمين، فإن الرقم الأول من السعر ينسجم معنا أكثر، لهذا من المرجح أن يشترى المتسوقون منتجًا مقابل 4.99 دولارات أمريكية مقارنة بمنتج مماثل مقابل 5 دولارات، فإن العنصر الذى يبدأ بـ 4 يبدو وكأنه صفقة أفضل من المنتج الذى يبدأ بـ 5.