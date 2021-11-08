وأفاد موقع "جادجتس 360" التقنى اليوم الأحد، بأن عملاق التكنولوجيا طلبت أيضا من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الموافقة على إطلاق وتشغيل قمرين صناعيين نموذجيين بحلول نهاية عام 2022 ضمن مشروع الإنترنت الخاص بها.
وقالت أمازون سابقا إنها تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لبناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية من خلال برنامج "Project Kuiper-مشروع كوبير" الخاص بها.
وأوضحت أمازون - فى طلبها - أن الأقمار الصناعية "ستخدم المنازل والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية وغيرها من المنظمات فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك فى المناطق الجغرافية التى لا تزال تفتقر إلى النطاق العريض الموثوق به".
وأضافت الشركة "على الرغم من تحسن الاتصال على أساس عالمى، فإن 51% فقط من سكان العالم و 44% من سكان البلدان النامية متصلون بالإنترنت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمازون تسعى للحصول على موافقة أمريكية لنشر 4500 قمر صناعى لمشروع الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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