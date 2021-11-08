صور- حصول مصرى على الدكتوراة الفخرية من اللجنة الدولية لشؤون الإعاقة

جدة - نرمين السيد - جاءت الدكتورة الفخرية، تقديرا لمشوار عطائه المثمر ومسيرته المهنية والإنسانية المشرفة فى المجتمع المصرى، فى مصر، وتمت مراسم التكريم بقاعة ان سوليفان، بالمكتب الإقليمى بالقاهرة.

من جانبه، قدم الدكتور طارق سمير حافظ، التحية لـ اللجنة الدولية لشؤون الإعاقة ICDS لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن هذا التكريم أمر فى غاية الأهمية فى مجال شؤون الإعاقة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور طارق سمير حافظ، أن الإعاقة قد تكون وراثية أولية، نتيجة العوامل الوراثية أى خِلقية منذ الميلاد، وقد تكون ثانوية بمعنى أن تصيب الفرد أو الإنسان بعد اكتمال نمو المخ والجسم كما هو معروف فى حوادث الطرق أو إصابة الفرد بأمراض تؤدى إلى حدوث إعاقة تمنعه من ممارسة الحياة بسهولة ويسر.

وتابع: "هناك علامات مبكرة على وجود تأخر فى نمو الطفل قد يكون بسبب اضطراب طيف التوحد أو مشاكل السمع أو اضطرابات نمائية أخرى"، لافتا إلى أن عند وجود مثل هذه المؤشرات العشر لدى الطفل يجب الذهاب لطبيب الأطفال لتقييم الأعراض.

وكان الاستشارى طارق سمير حافظ، قد أعلن خوض انتخابات نادى الطيران، على مقاعد الأعضاء فوق السن فى انتخابات مجلس الإدارة، مؤكدا على تنفيد برنامج طموح من أجل النهوض بالنادى وأنشطته المختلفة، مشيرا إلى أن النادى فى حاجة لدماء جديدة بفكر جديد قادر على تحقيق انجازات جديدة.