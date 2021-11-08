واتساب يخطط لـ إضافة ميزة جديدة بشأن تنبيهات رمز الأمان

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "livemint" أنه فى حال إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكى جديد، فإن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف بين المستخدم وبين شخص آخر لها رمز أمان خاص بها يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل التى ترسلها إلى تلك الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.
وكشف الموقع عن أنه تبعا للمعلومات، فإن هذه الرموز التى تظهر فى شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هى رموز فريدة لكل دردشة كـ رمز QR مكونة من 60 رقما، ويمكن مقارنتها بين الأشخاص فى كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التى ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.
جدير بالذكر، أن رموز الأمان فى "واتساب" هى مجرد نسخ مرئية من المفتاح الخاص المشترك بين المستخدم والطرف الآخر، ولكنه ليس المفتاح الفعلى نفسه الذى يظل دائما مخفيا لا يعلمه المستخدمين.
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