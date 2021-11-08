«ميتا» تخطط لفتح متاجر للبيع بالتجزئة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن تقارير أن الشركة لم تحدد موعدا محددا لفتح المتاجر ومن المقرر أن تتضمن بيع أجهزة مثل سماعات الواقع الافتراضى وأدوات المؤتمرات عن بعد التى تسمح للأشخاص بالدردشة عبر الفيديو، وسيكون أول متجر فعلى لشركة وسائل التواصل الاجتماعى.

وتأتى التقارير بعد حوالى أسبوع من تغيير فيسبوك اسمها إلى ميتا، وقالت إنها تحول التركيز إلى بناء عالم افتراضى أو metaverse حيث يمكن للمستخدمين التواصل الاجتماعى والعمل.