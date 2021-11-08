جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن تقارير أن الشركة لم تحدد موعدا محددا لفتح المتاجر ومن المقرر أن تتضمن بيع أجهزة مثل سماعات الواقع الافتراضى وأدوات المؤتمرات عن بعد التى تسمح للأشخاص بالدردشة عبر الفيديو، وسيكون أول متجر فعلى لشركة وسائل التواصل الاجتماعى.
وتأتى التقارير بعد حوالى أسبوع من تغيير فيسبوك اسمها إلى ميتا، وقالت إنها تحول التركيز إلى بناء عالم افتراضى أو metaverse حيث يمكن للمستخدمين التواصل الاجتماعى والعمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ميتا» تخطط لفتح متاجر للبيع بالتجزئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.