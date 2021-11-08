نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. خريطة الكثافات والطرق المفتوحة بعد الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، إلى وجود شبورة مائية فجر اليوم، أثرت على الطرق ولكن حاليا تم فتح جميع الطرق أمام الحركة المرورية، وقال إن جميع الطرق التى تؤدى إلى المحافظات المختلفة، والطرق السريعة تعمل بشكل مرض وطبيعى وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدراات المختلفة وتفعيل خط الاستغاثة الساخن 01221110000.

وأوضح أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيز مول، وأيضا بمحور أبو قير عند كفر أبو عبده وللمتجه إلى مناطق ميدان الوزارة.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأشار صابر، إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض ما عدا أعلى الطريق الزراعى وما قبل مدخل نفق السلام، والكونيسة للمتجه إلى المريوطية والمنيب والأوتوستراد.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

أما محافظة الجيزة تشهد زحاما عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة القادم من فيصل إلى مناطق الدقى، ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، مضيفا أن الزحام أعلى محور صفط القادم من الدائرى إلى شارع ثروت، ويعد محور أحمد عرابى بديلا جيدا جدا فى ذلك التوقيت، كما يوجد ارتفاع بالكثافات المرورية بمطلع كوبرى الجامعة وكوبرى 15 مايو للمتجه من الجيزة إلى القاهرة، ويمكن سلوك كوبرى الجلاء أو كوبرى الساحل أو كوبرى أكتوبر.

بينما ترتفع الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة عند مطلع كوبرى التعمير للمتجه من طريق مصر إسماعيلية الصحراوى إلى موقف العاشر، وكوبرى المطرية المتجه من الكابلات إلى مصر الجديدة، ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة، ويقابلنا بعض الشىء عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر ويمكن سلوك شارع مصر والسودان.