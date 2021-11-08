صباحك ومطرحك.. أشياء بسيطة تمنحك الشعور بالسعادة

جدة - نرمين السيد - وقالت عبير بسيونى فى "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأبحاث والدراسات التى أشارت إلى بعض الأشياء التى تبث السعادة منها الرقص.
وأشارت إلى أن ممارسة الرقص يساعد فى تحسين الحالة المزاجية، كما يساهم التعرض لأشعة الشمس فى الشعور بالحيوية والطاقة ببداية اليوم.
وتابعت بعض الأشياء التى من الممكن أن تسبب السعادة فى نفس الفرد، وقالت: "إنك تلاقى فلوس فى جيبك أو تنام على ملاية سرير نضيفة وانت لسه واخد شاور".
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