جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الآثار بمقاطعة شاندونغ شرقى الصين اليوم الإثنين، 29 مقبرة قديمة، يرجع تاريخ 11 منها إلى 1800 سنة، وأكثر من 90 قطعة من الآثار الثقافية مثل الجرار الفخارية والطاسات والأطباق والنقود البرونزية.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن 4 من هذه المقابر عبارة عن حجرات مبنية بالطوب حيث تم العثور على أكثر من 10 أنواع من الطوب المختلف الأنماط والصور الزخرفية يحمل بعضها صورا واضحة للقمر والدب الأكبر، مع صور أرنب وضفدع مرئية على القمر، مع العلم أن كلا من هذين الحيوانين مذكور فى الأساطير الصينية لآلهة القمر "تشانغ أه" وقصر القمر الخاص بها. من جانبه، أوضح رئيس معهد بحوث الآثار بمدينة جينان "لى مينغ"، أن المقابر المكتشفة فى حى لايوو فى جينان، بمقاطعة شاندونغ، يعتقد أنها تنتمى إلى الفترة بين أسرة هان الشرقية الامبراطورية وأسرة تشينغ الامبراطورية (1644 - 1911)، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف كشف السمات التاريخية لنظام الدفن وعادات الدفن فى فترات مختلفة فى المنطقة وأثرى المعلومات بشأن الدفن من أسرة هان الشرقية إلى أسرة تشينغ فى منطقة جينان، مما وفر مواد جديدة قيمة للبحوث ذات الصلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف 29 مقبرة قديمة و90 قطعة آثار فى شرقى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.