قبل طرحه.. أبرز مواصفات هاتف «Galaxy S22 Ultra»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف سامسونج S22 Ultra، بشاشة منحنية مع تصميم شاشة "water drop" من نوع AMOLED، و بقياس 6.8 بوصة، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويتمتع الهاتف بـ 5 كاميرات خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة عالية تصل 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلى تمتعها بعدسات مميزة بميزة التثبيت البصرى، كما تضم مستشعر رئيسى متصل مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، ويدعم التكبير حتى 3X مرات، وأخرى بدقة 10 ميجابيكسل تدعم التكبير البصرى حتى 10X مرات.

ويدعم الهاتف قلم S Pen الإلكترونى، بالإضافة إلى تميزه بالهاتف ذات التصميم الأسود الغير اللامع لطلاء الغطاء الخلفى.

ومن المتوقع أن يأتى هاتف سامسونج الجديد ببطارية تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وسيقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس.