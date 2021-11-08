للشباب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات «Vivo V23e»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن أبرز مواصفات هاتف فيفو الجديد "Vivo V23e"، والتى منها تميزه بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.44 بوصة، وخلفية زجاجية بإطار بلاستيكى.

ويأتى بالهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، وتأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79 ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ذات دقة 50 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة و 128 جيجابايت قابلة للتوسيع من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية، وفقا لموقع "Gizmochina".

ويحتوى هاتف فيفو Vivo V23e، على بطارية كبيرة بقوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ومن المتوقع أن يبلغ سعره حوالى 435 دولار أمريكى أى يزيد عن 6 آلاف جنيه مصرى.